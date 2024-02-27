Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео) — Finance.ua
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Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)

Технологии&Авто
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Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)
Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)
Одной из главных премьер автошоу в Женеве стал новый Renault 5. Известную компактную модель 70-х возродили в формате электромобиля и будут продавать по цене от 25 000 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.
Как и бензиновый предок, электромобиль Renault 5 E-Tech (именно таково полное название модели) является компактным городским хэтчбеком В-класса. Рубленый дизайн выполнен в стилистике первого Renault 5.
Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)
У электрокара продолговатые фары, короткие свесы, скрытые ручки задней двери и большой угол наклона задних стоек крыши. На капоте установлен индикатор зарядки батареи, стилизованный под воздухозаборник оригинального Renault 5.
Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)
Новый Renault 5 E-Tech — первая модель на электрической платформе AmpR Small с многорычажной задней подвеской. Хэтчбек достигает 3,92 м в длину при колесной базе 2,54 м и весит менее 1500 кг.
Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)
В салоне яркая отделка в стиле 70-х сочетается с современными чертами вроде двух дисплеев на передней панели. В отделке использованы джинсовая ткань и материалы, полученные путём вторичной переработки.
Мультимедийная система OpenR Link создана на платформе Google. Ее дополнили виртуальным помощником Reno и Chat GPT. Также у всех Renault 5 2024 установлены системы автоматического торможения и полуавтономного вождения.
Электромобиль Renault 5 E-Tech будут предлагать с моторами на 95, 122 и 150 л.с., хотя позже появится более мощная спортивная версия от Alpine. Разгон до 50 км/ч в 150-сильном варианте занимает 3,2 с.
Первоначально новый Renault 5 E-Tech получит батарею емкостью 52 кВт∙ч, позволяющую проехать 400 км на одном заряде. Позже предложат более дешевую версию с батареей на 40 кВт∙ч и запасом хода 300 км. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать током дом.
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По материалам:
The Village Україна
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