Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео) — Finance.ua

Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео) Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)

Одной из главных премьер автошоу в Женеве стал новый Renault 5. Известную компактную модель 70-х возродили в формате электромобиля и будут продавать по цене от 25 000 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Как и бензиновый предок, электромобиль Renault 5 E-Tech (именно таково полное название модели) является компактным городским хэтчбеком В-класса. Рубленый дизайн выполнен в стилистике первого Renault 5.

У электрокара продолговатые фары, короткие свесы, скрытые ручки задней двери и большой угол наклона задних стоек крыши. На капоте установлен индикатор зарядки батареи, стилизованный под воздухозаборник оригинального Renault 5.

Новый Renault 5 E-Tech — первая модель на электрической платформе AmpR Small с многорычажной задней подвеской. Хэтчбек достигает 3,92 м в длину при колесной базе 2,54 м и весит менее 1500 кг.

В салоне яркая отделка в стиле 70-х сочетается с современными чертами вроде двух дисплеев на передней панели. В отделке использованы джинсовая ткань и материалы, полученные путём вторичной переработки.

Мультимедийная система OpenR Link создана на платформе Google. Ее дополнили виртуальным помощником Reno и Chat GPT. Также у всех Renault 5 2024 установлены системы автоматического торможения и полуавтономного вождения.

Электромобиль Renault 5 E-Tech будут предлагать с моторами на 95, 122 и 150 л.с., хотя позже появится более мощная спортивная версия от Alpine. Разгон до 50 км/ч в 150-сильном варианте занимает 3,2 с.

Первоначально новый Renault 5 E-Tech получит батарею емкостью 52 кВт∙ч, позволяющую проехать 400 км на одном заряде. Позже предложат более дешевую версию с батареей на 40 кВт∙ч и запасом хода 300 км. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать током дом.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.