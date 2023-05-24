Международный реестр убытков от агрессии рф заработает с августа – Минюст — Finance.ua

Международный реестр убытков от агрессии рф заработает с августа – Минюст Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Международный реестр убытков от агрессии рф заработает с августа – Минюст

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что Международный реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией рф, заработает с августа этого года.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба Минюста.

«Мы уже перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. Собственно, договор, подписанный в Рейкьявике, — это документ, возлагающий определенные обязанности на страны-подписанты», — рассказала Мудра.

По ее словам, на сегодняшний день продолжается процедура создания органов управления такого договора.

Так, это будет международная организация, в которой будет работать:

Секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах причиненного ущерба;

Правление, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать заявки в реестр;

Конференция участников сторон, которая будет состоять из всех участников Договора, будет назначаться исполнительным директором и принимать правила и процедуры работы Реестра убытков.

«Это будет международное сообщество. При этом Украина будет играть в этом вопросе ключевую роль. Поскольку исполнительным директором может быть исключительно кандидатура, предложенная Украиной. Также свою кандидатуру Украина подает в правление этого реестра, а еще будет представлена в конференции сторон», — пояснила замминистра.

В министерстве добавили, что реестр будет включать заявки всех лиц, пострадавших в результате агрессии рф, и доказательную базу по этим заявкам. Следующим шагом должно стать создание Компенсационной комиссии, которая будет иметь компетенцию рассматривать такие заявки и присуждать суммы возмещения убытков.

Читайте также Шесть стран не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии рф

«Планируем, чтобы на полную реестр заработал с августа этого года. До этого времени согласуем все шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации», — резюмировала Мудрая.

При этом участие в реестре открытое: после подписания договора в течение неопределенного времени любые страны, поддержавшие резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях для Украины, могут присоединиться к этому реестру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.