Международные резервы Украины в декабре 2023 года выросли на 4,4% - до $40,5 млрд — Finance.ua
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Международные резервы Украины в декабре 2023 года выросли на 4,4% - до $40,5 млрд

Валюта
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Международные резервы Украины в декабре 2023 года выросли на 4,4% - до $40,5 млрд
Международные резервы Украины в декабре 2023 года выросли на 4,4% - до $40,5 млрд
Международные резервы Украины, по предварительным данным, в декабре после четырех месяцев снижения выросли на $1 млрд 722,7 млн ​​или на 4,4% и достигли уровня $40 млрд 507,9 млн, что является вторым в истории показателем после июля 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в пятницу.
«Они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — объяснил центробанк столь стремительный рост резервов.
Уточняется, что за 2023 год международные резервы Украины выросли на 42%, или $12,01 млрд.
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Чистые международные резервы в декабре увеличились на $1 млрд 167,5 млн, или 4,3%, а за прошлый год их рост составил 54,9%, или $10,05 млрд.
Нацбанк отметил, что продал в декабре на валютном рынке $3 млрд 559,1 млн, а выкупил в резервы $6,1 млн, следовательно, его чистая продажа составила $3,553 млрд, увеличившись в 1,4 раза против ноября и немного превысив показатель октября ($3, 34 млрд).
«Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года», — подчеркивают в релизе регулятора.
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В то же время в прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5 млрд 546,4 млн, тогда как в рамках обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте было выплачено $708,2 млн.
Кроме того, стоимость финансовых инструментов в результате переоценки в декабре увеличилась на $426,7 млн.
«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта», — уточнил Нацбанк.

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По материалам:
Finance.ua
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