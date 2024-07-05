Международные резервы сократились: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

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Международные резервы сократились: в Нацбанке назвали причины

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Международные резервы сократились: в Нацбанке назвали причины
Международные резервы сократились: в Нацбанке назвали причины
По состоянию на 1 июля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 894,2 млн дол. США. В июне они снизились на 2,9%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)» , — заявили в НБУ.

Факторы, влиявшие на динамику международных резервов в июне

1. Операции НБУ на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 995,5 млн дол. США и выкупил в резервы 0,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн дол. США, снизившись по сравнению с маем на 2,7%.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2431,7 млн ​​дол. США. Из этой суммы:
  • 2 021,4 млн дол. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
  • 407,3 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ;
  • 3,0 млн дол. США — от Всемирного банка.

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн дол. США, из которых:
  • 315,7 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 73,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 12,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн дол. США.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн дол. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта
Напомним, Национальный банк Украины в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов. Это на 2,9% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов).
Население Украины в июне 2024 года продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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