Международные резервы снизились: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Международные резервы снизились: в Нацбанке назвали причины
Международные резервы составили 37,2 млрд дол. США по итогам июля, что на 1,8% меньше, чем в июне.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
«По состоянию на 1 августа 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 37 231,9 млн долл. США. В июле они снизились на 1,8%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)», — сказано в сообщении.
Что влияло на динамику международных резервов в июле
1. Операции НБУ на валютном рынке.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 306,8 млн дол. США и выкупил в резервы 1,8 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 3 305,0 млн дол. США.
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2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2482,7 млн дол. США. Из этой суммы:
- 2 197,0 млн дол. США от Международного валютного фонда;
- 285,7 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ.
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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 млн дол. США, из которых:
- 77,0 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 70,5 млн дол. США — выплаты по государственным деривативам;
- 20,1 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 17,4 млн дол. США — уплата другим международным кредиторам.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В июле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 342,9 млн дол. США.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,8 месяца будущего импорта.
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