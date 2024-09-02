Международное и национальное водительское удостоверение: в чем разница — Finance.ua

Международное и национальное водительское удостоверение: в чем разница Сегодня 08:38 — Технологии&Авто

Международное и национальное водительское удостоверение: в чем разница

Украинцы часто обращаются в сервисный центр МВД для заказа водительского удостоверения европейского образца, но путают понятия и спрашивают о международном удостоверении. Главный сервисный центр МВД подготовил разъяснение, чем отличаются эти два документа и в каких случаях необходимы.

Национальное водительское удостоверение — документ, который предоставляет право управлять транспортным средством и выдается после сдачи теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах МВД. Он представляет собой пластиковую карту с многоуровневой степенью защиты и является документом европейского образца.

Международное водительское удостоверение — это фактически перевод данных из национального удостоверения. Оно выдается в виде бумажной книги сроком на 3 года и недействительно без национального удостоверения.

В каких странах необходимо международное водительское удостоверение?

Национальное водительское удостоверение действительно в Евросоюзе и еще ряде стран , которые ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.

В Украине действуют сразу несколько разновидностей водительских удостоверений, в том числе еще советские образцы. Поэтому перед выездом за границу следует обратить внимание, содержит ли национальное водительское удостоверение следующие данные: фамилия, имя, отчество, фотография, подпись владельца, категория, дата, место выдачи, заверение органа, выдавшего удостоверение, номер удостоверения и дата окончания действия документа.

Соединенных Штатах Америки, Канаде, Египте, Японии и Международное водительское удостоверение необходимо в других странах , которые ратифицировали Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года.

Для участия в международном движении в любом случае рекомендуем получить международное водительское удостоверение.

Читайте также Украинцы в Чехии могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением

Как получить международное водительское удостоверение?

Получить или обменять международное водительское удостоверение можно в любом удобном по местоположению сервисном центре МВД. Для этого не нужно сдавать экзамены. Нужно только подготовить ряд документов:

национальное водительское удостоверение;

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге.

Талон на услугу можно взять онлайн через функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Выдается международное водительское удостоверение на 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения. Примерная стоимость бланка до 57,30 гривен без учета банковской комиссии.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.