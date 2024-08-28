Украинцы в Чехии могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением — Finance.ua

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Украинцы в Чехии могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением

Личные финансы
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Украинцы в Чехии могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением
Украинцы в Чехии могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением
Украинским беженцам в Чехии разрешили управлять автомобилем с просроченными правами.
Об этом сообщает портал Novinky.cz.
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Украинское правительство ввело ограничения на продление водительских удостоверений для мужчин-беженцев, которые не обновили данные. Однако, согласно чешскому Министерству транспорта, украинцы имеют право управлять автомобилем даже с просроченными водительскими удостоверениями, если срок действия истек после 31 декабря 2021 года.

Постановление Европейского парламента и Совета

По данным министерства транспорта Чехии, украинских беженцев защищает постановление Европарламента и Совета от 18 июля 2022 года.
Как отметил представитель Министерства транспорта Чехии Франтишек Емелка, это постановление остается в силе, и, согласно ему, просроченные удостоверения украинских беженцев считаются действительными. На ситуацию не влияют новые украинские законодательные инициативы, и украинцы с временной защитой могут пользоваться своими документами на всей территории Европейского Союза.
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По словам представителя полицейского президиума Давида Шена, если законодательством предусмотрено признание просроченных документов, это полностью уважается. Однако, как и для граждан Чехии, для иностранцев действуют общие правила: за нарушение ПДД можно получить штраф, лишиться водительского удостоверения или даже права на вождение.

Украинцы могут обменять украинское удостоверение на чешское

Украинцы, проживающие в Чехии, могут обменять свое действующее украинское водительское удостоверение на чешское. Для этого необходимо, чтобы они имели место жительства в Чехии не менее 185 дней в году по личным или профессиональным причинам. Оформление обмена производится в муниципальных учреждениях с расширенными полномочиями.
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Однако, как уточняет Министерство транспорта Чехии, обмен водительского удостоверения возможен только после выполнения всех требований, связанных с продолжительностью пребывания на территории Чехии. По прибытии в страну без учета этих условий обмен документа невозможен.

Зеленая карта на авто в Чехию 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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