Международная коалиция беспилотников выделит Украине 1,8 миллиарда евро — Finance.ua
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Международная коалиция беспилотников выделит Украине 1,8 миллиарда евро

Казна и Политика
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Международная коалиция беспилотников выделит Украине 1,8 миллиарда евро
Международная коалиция беспилотников выделит Украине 1,8 миллиарда евро
Страны Международной коалиции беспилотников до конца 2024 г. выделят для поддержки Вооруженных сил Украины 1,8 миллиарда евро.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.
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«Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: не менее 10 миллионов — на закупки в отечественной промышленности, и 5 миллионов — на совместные закупки в рамках коалиции», — добавил министр обороны.
Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.
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«Беспилотники — это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизни наших защитников. Спасибо нашим партнерам за вклад в победу Украины», — написал Умеров.
Напомним, Верховная Рада проголосовала в целом за проект государственного бюджета Украины на 2025 год. Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Так, в 2025 году на закупку беспилотников (БПЛА) будет выделено 46,9 млрд грн, что на 3,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.
По материалам:
Finance.ua
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