Meta тестирует ряд функций с искусственным интеллектом в WhatsApp — Finance.ua

Meta тестирует ряд функций с искусственным интеллектом в WhatsApp Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Meta тестирует ряд функций с искусственным интеллектом в WhatsApp

Компания Meta сейчас тестирует чат-бот и фоторедактор на основе искусственного интеллекта в последних бета-версиях мессенджера WhatsApp.

Отмечается, что в бета-версии приложения чат-бот расположен в верхней панели мессенджера, и его можно использовать, чтобы задавать вопросы и получать информацию, не выходя из программы.

Читайте также WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности

Подобным образом, Meta также тестирует функцию фоторедактора на основе искусственного интеллекта в другой бета-версии WhatsApp для Android (2.24.7.13). Эта функция позволяет пользователям менять стиль или даже фон своих изображений.

Сейчас большинство из этих функций на основе искусственного интеллекта все еще находятся в стадии разработки, и WhatsApp, вероятно, представит их одну за другой в ближайшие дни.

Ожидается, что они станут доступны на всех платформах WhatsApp.

Ранее в мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.