Meta тестирует ряд функций с искусственным интеллектом в WhatsApp — Finance.ua

Meta тестирует ряд функций с искусственным интеллектом в WhatsApp
Компания Meta сейчас тестирует чат-бот и фоторедактор на основе искусственного интеллекта в последних бета-версиях мессенджера WhatsApp.
Об этом сообщает The Indian Express.
Отмечается, что в бета-версии приложения чат-бот расположен в верхней панели мессенджера, и его можно использовать, чтобы задавать вопросы и получать информацию, не выходя из программы.
Подобным образом, Meta также тестирует функцию фоторедактора на основе искусственного интеллекта в другой бета-версии WhatsApp для Android (2.24.7.13). Эта функция позволяет пользователям менять стиль или даже фон своих изображений.
Сейчас большинство из этих функций на основе искусственного интеллекта все еще находятся в стадии разработки, и WhatsApp, вероятно, представит их одну за другой в ближайшие дни.
Ожидается, что они станут доступны на всех платформах WhatsApp.
Ранее в мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре.
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