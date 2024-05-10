Meta позволит бизнесу создавать рекламные кампании с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta позволит бизнесу создавать рекламные кампании с помощью искусственного интеллекта
Meta представила новые функции генеративного ИИ для рекламодателей на своих платформах. Обновления будут внедрены в течение этого года и будут включать полную генерацию изображений и текстов.
Об этом сообщает TechRadar.
Помимо автоматизации процесса создания рекламы Meta также заявляет, что функции GenAI помогут улучшить эффективность рекламы, предлагая больше креативных вариаций.
Самым привлекательным дополнением станет инструмент генерации изображений Meta, предложивший рекламодателям возможность создавать изображения на основе уже созданного ранее контента.
Инструмент имеет возможности наложения текста и удобную функцию расширения изображений, чтобы облегчить настройку соотношения его сторон.
Meta предлагает инструмент генерации текста. Рекламодатели могут использовать его для автоматического создания заголовков и вариаций основного текста.
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Новые инструменты GenAI будут объединены в Advantage+ creative в Ads Manager вместе с другими уже имеющимися функциями.
В то же время компания объявила о своих намерениях распространить Meta Verified for Business в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Франции и Италии. Подписка Verified будет запущена в Facebook и Instagram, а вскоре и в WhatsApp.
Базовый план «Стандарт» стоимостью $14,99 в месяц предоставляет значок верифицированного пользователя, более высокий рейтинг в поиске, защиту от имитации, возможность добавлять ссылки на изображения и доступ в службу поддержки. Также были добавлены «Плюс», «Премиум» и «Макс» за $44,99, $119,99 и $349,99 в месяц.
Более дорогие тарифы включают дополнительные функции, такие как ссылки в роликах, защита от выдачи себя за сотрудника и индивидуальные чаты для обмена сообщениями. Полная информация о функциях и ценах, включая цены после внедрения, доступна на сайте Meta.
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