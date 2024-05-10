Meta позволит бизнесу создавать рекламные кампании с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta позволит бизнесу создавать рекламные кампании с помощью искусственного интеллекта Сегодня 22:45 — Технологии&Авто

Meta позволит бизнесу создавать рекламные кампании с помощью искусственного интеллекта

Meta представила новые функции генеративного ИИ для рекламодателей на своих платформах. Обновления будут внедрены в течение этого года и будут включать полную генерацию изображений и текстов.

Об этом сообщает TechRadar.

Помимо автоматизации процесса создания рекламы Meta также заявляет, что функции GenAI помогут улучшить эффективность рекламы, предлагая больше креативных вариаций.

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Самым привлекательным дополнением станет инструмент генерации изображений Meta, предложивший рекламодателям возможность создавать изображения на основе уже созданного ранее контента.

Инструмент имеет возможности наложения текста и удобную функцию расширения изображений, чтобы облегчить настройку соотношения его сторон.

Meta предлагает инструмент генерации текста. Рекламодатели могут использовать его для автоматического создания заголовков и вариаций основного текста.

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Новые инструменты GenAI будут объединены в Advantage+ creative в Ads Manager вместе с другими уже имеющимися функциями.

В то же время компания объявила о своих намерениях распространить Meta Verified for Business в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Франции и Италии. Подписка Verified будет запущена в Facebook и Instagram, а вскоре и в WhatsApp.

Базовый план «Стандарт» стоимостью $14,99 в месяц предоставляет значок верифицированного пользователя, более высокий рейтинг в поиске, защиту от имитации, возможность добавлять ссылки на изображения и доступ в службу поддержки. Также были добавлены «Плюс», «Премиум» и «Макс» за $44,99, $119,99 и $349,99 в месяц.

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Более дорогие тарифы включают дополнительные функции, такие как ссылки в роликах, защита от выдачи себя за сотрудника и индивидуальные чаты для обмена сообщениями. Полная информация о функциях и ценах, включая цены после внедрения, доступна на сайте Meta.

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