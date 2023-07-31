Месячные расходы Украины на оборону достигли 200 млрд грн — Finance.ua

Месячные расходы Украины на оборону достигли 200 млрд грн Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Месячные расходы Украины на оборону достигли 200 млрд грн

Расходы государственного бюджета на оборону через общий и специальный фонды в июне 2023 года составили 196,7 млрд грн по сравнению со 184,8 млрд грн в мае и 157,1 млрд грн в апреле.

Эти данные Государственного казначейства обнародовал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Это максимальный объем месячных бюджетных (военных. — Ред.) расходов с начала войны», — отметил он.

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В январе-июне 2023 года расходы на оборону составили 942,1 млрд грн или 157 млрд грн в месяц (против 113 млрд грн в месяц за 10 полных месяцев войны в 2022 году).

«Рост расходов в последние месяцы напрямую связан с подготовкой и проведением контрнаступления», — уверяет Даниил Гетманцев.

В I полугодии расходы на оборону составили 52,8% расходов государственного бюджета и 48,6% расходов сводного бюджета.

По его словам, это не весь военный бюджет, а только прямые бюджетные расходы на ВСУ.

«Часть военного бюджета (¼ по итогам 2022 года) финансируется по функциональным статьям „безопасность и правопорядок“ как военные расходы силовых и других структур (кроме ВСУ), задействованных в отражении российской агрессии», — написал он.

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Бюджетные расходы на войну с агрессором растут.

По итогам первой половины года общегосударственные налоги покрывали только 55% расходов на оборону. Остальное добирали за счет неналоговых поступлений и займов, которых иногда не хватало. Проблемы на стороне государственных закупок и местных расходов, о которых мы говорим в последнее время, известны. Уже принимаются решения, которые усилят эффективность и прозрачность таких затрат. С теми, кто не понял и продолжит пытаться «освоить» военный бюджет по старинке, разговор должен быть коротким", — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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