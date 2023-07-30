Отпуск военных: на сколько дней можно поехать домой по семейным обстоятельствам — Finance.ua

Отпуск военных: на сколько дней можно поехать домой по семейным обстоятельствам Сегодня 21:04 — Личные финансы

Во время действия военного положения для украинских военных предусмотрена возможность взять отпуск по семейным обстоятельствам. При этом продолжительность такого отпуска зависит от причины, по которой он стал нужным.

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Какова продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам

Это зависит от причины, по которой военнослужащий уходит в отпуск:

до 15 дней предоставляется в случае пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или кровных родственников;

предоставляется в случае пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или кровных родственников; 10 дней — для заключения брака;

— для заключения брака; 7 дней — в случае тяжелого заболевания или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании.

— в случае тяжелого заболевания или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании. 3 дня — в случае тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных).

— в случае тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных). до 3 дней — в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо (однако такой отпуск предоставляется по решению командира).

В дни отпуска не учитывается время, необходимое для проезда к месту проведения отпуска в пределах Украины и обратно. Однако для проезда не может быть предусмотрено более 2 дней в один конец.

Как военному оформить такой отпуск

Процедура оформления отпуска следующая:

сначала следует написать рапорт на имя командира (начальника) и добавить документы с основаниями для предоставления отпуска;

командир подразделения должен рассмотреть, подписать и передать рапорт в штаб воинской части;

командир воинской части после получения документов принимает решение о предоставлении отпуска.

Кроме того, военнослужащим советуют подавать рапорт в двух экземплярах, на одном из которых указать входной номер, дату и подпись лица, принявшего рапорт и подтвердившего факт обращения военного.

Важно помнить, что в рапорт, возможно, придется добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Это может быть, например, медицинская справка, свидетельство о рождении или смерти.

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