Отпуска для военных: может ли военнослужащий уехать за границу — Finance.ua

Отпуска для военных: может ли военнослужащий уехать за границу Сегодня 09:11 — Личные финансы

Отпуска для военных: может ли военнослужащий уехать за границу

Война разлучила миллионы семей, женщины с детьми были вынуждены уехать за границу, значительная часть из них — это жены военнослужащих, защищающих территориальную целостность Украины. И и з-за того, что во время военного положения мужчины призывного возраста и военные в частности не имеют права на выезд из государства, семьи поддерживают общение только с помощью телефона и видеосвязи. Однако сегодня существует законная возможность выезда за границу для военнослужащих во время отпуска. Рассказываем, какие обстоятельства являются основанием для выезда и что для этого нужно.

Отпуска военным во время военного положения: изменения в законодательстве

В июне текущего года власти Украины приняли законопроект, который позволил увеличить продолжительность отпуска для военных. Если с декабря 2022 г. военным разрешалось брать только 10-дневный отпуск раз в год и 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, которые предоставлялись при рождении ребенка, женитьбе или смерти близкого родственника. Так, с июня 2023 года военнослужащие могут брать отпуск трижды в год. Общая продолжительность такого отпуска увеличилась до 30 дней, также доступен остался и 10-дневный отпуск по семейным обстоятельствам. То есть суммарно солдат может взять 40 дней отпуска в год.

Обратите внимание, что одновременно в отпуске может находиться не более 30% подразделения. То есть план отпусков формируется заранее и корректируется только в случае необходимости отпуска по семейным обстоятельствам по уважительным причинам.

Что нужно военному, чтобы уехать за границу во время отпуска?

По сообщениям Минобороны, решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке.

В первую очередь военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части. Дополнительно в рапорте должны быть указаны:

даты выезда и возвращения,

город и адрес пребывания,



тип транспорта и пункт пропуска, которым будет производиться выезд из Украины.



Вместе с рапортом военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Такими документами являются свидетельства о браке и рождении детей, а также свидетельства о временной защите находящихся за рубежом членов семьи. То есть законным основанием для выезда является встреча с семьей, которая временно выехала из Украины.

Отметим, что законодательство разрешает получить дополнительные дни до отпуска на дорогу.

На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении выезда военнослужащего. В случае одобрения такого отпуска командиром должен быть оформлен приказ, предоставляющий право на выезд. Кроме этого, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.

В случае отказа на выезд — оспорить решение почти невозможно, ведь рычагов влияния в этой ситуации не так много.

Документы, необходимые военному для выезда за границу к семье

Для того чтобы представители пограничных служб выпустили военнослужащего из Украины, необходимо собрать следующие документы:

действительный загранпаспорт;

документ, удостоверяющий личность военного (военный билет, удостоверение офицера и т. п. );



); отпускной билет, где обязательно должны быть указаны место нахождения военнослужащего во время отпуска и разрешение на выезд от уполномоченного лица;



выписка из приказа соответствующего уполномоченного лица, принявшего решение о предоставлении военному отпуска и права на выезд.



Причины отказа в пересечении границы: почему могут не выпустить из Украины

Две наиболее распространенные причины отказа в выезде из Украины для военнослужащих:

наличие запретов на выезд, в частности: судебных решений или неуплаченных штрафов или алиментов;

военный получил разрешение на отпуск, но в отпускном билете и приказе не указано разрешение на выезд за границу.



В случае, если военнослужащий получил все необходимые разрешения и не имеет других запретов на выезд, но его не пропусти на границе — рекомендуется обращаться по телефону службы доверия 445 276 363 или 1598.

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