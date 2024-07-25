Места для парковки в Киеве: что меняется — Finance.ua

Места для парковки в Киеве: что меняется Сегодня 15:00 — Технологии&Авто

Места для парковки в Киеве: что меняется

15 июля 2024 года Киевтранспарксервис утвердил новую процедуру сдачи в аренду парковочных площадок в Киеве, согласно которой договоры будут заключаться исключительно через онлайн-аукционы.

Об этом сообщает Прозорро.Продажи.

Коммунальное предприятие уже выставило на торги первые лоты в Голосеевском районе:

Площадка на проспекте Науки, 119-Б имеет 31 платное место и 3 бесплатных места для людей с инвалидностью. Цена одного паркоместа в день стартует от 6.5 гривен.

Площадка на улице Саперно-Слободская, 8−10 на 60 мест для платной парковки и 7 мест для бесплатной парковки людей с инвалидностью. Стартовая стоимость одного паркоместа в день составляет 6.5 гривен.

Как зарегистрироваться

30 июля. Соревноваться за парковочные площадки в столице может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок . Торги пройдут

Напомним, в Украине увеличат штрафы за неправильную парковку. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.

В соответствии с проектом закона запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Однако такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.

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Справка Finance.ua:

Ранее Прозорро. Продажи сообщали о возможности арендовать через онлайн-аукционы места для МАФов в Киеве.

Прозорро. Продажи — это государственная электронная торговая система, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и аренде различных публичных активов. АО «Прозорро.Продажи» гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность каждому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

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