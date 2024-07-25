Места для парковки в Киеве: что меняется — Finance.ua

Места для парковки в Киеве: что меняется
15 июля 2024 года Киевтранспарксервис утвердил новую процедуру сдачи в аренду парковочных площадок в Киеве, согласно которой договоры будут заключаться исключительно через онлайн-аукционы.
Об этом сообщает Прозорро.Продажи.
Коммунальное предприятие уже выставило на торги первые лоты в Голосеевском районе:
- Площадка на проспекте Науки, 119-Б имеет 31 платное место и 3 бесплатных места для людей с инвалидностью. Цена одного паркоместа в день стартует от 6.5 гривен.
- Площадка на улице Саперно-Слободская, 8−10 на 60 мест для платной парковки и 7 мест для бесплатной парковки людей с инвалидностью. Стартовая стоимость одного паркоместа в день составляет 6.5 гривен.
Как зарегистрироваться
Соревноваться за парковочные площадки в столице может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок. Торги пройдут 30 июля.
Напомним, в Украине увеличат штрафы за неправильную парковку. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.
В соответствии с проектом закона запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Однако такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.
Ранее мы писали, что украинец со средней зарплатой (17 422 грн, по данным Госстата) должен собирать на покупку нового автомобиля (стоимостью около 900 тыс. гривен) около 21 года. Это при условии, что он будет откладывать 20% от заработка ежемесячно. Но покупка машины — это только цветочки, ведь железная ласточка ежемесячно будет забирать некоторую часть из вашего кошелька.
Справка Finance.ua:
- Ранее Прозорро. Продажи сообщали о возможности арендовать через онлайн-аукционы места для МАФов в Киеве.
- Прозорро. Продажи — это государственная электронная торговая система, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и аренде различных публичных активов. АО «Прозорро.Продажи» гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность каждому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.
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