Mercedes заявил о падении прибылей — Finance.ua

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Mercedes заявил о падении прибылей

Технологии&Авто
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Mercedes заявил о падении прибылей
Mercedes заявил о падении прибылей
Немецкая компания Mercedes-Benz заявила в среду о резком падении полугодовой прибыли — доходы автопроизводителя сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пошлин и слабых продаж.
Об этом сообщает dpa.
Чистая прибыль Mercedes снизилась на 55,8% - с примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро. Компания назвала пошлины, снижение объемов продаж и расходы, связанные с мерами по повышению эффективности, основными факторами падения.
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В компании ожидают, что годовой доход группы значительно снизится по сравнению с прошлым годом. В 2025 году скорректированная операционная маржа для подразделения легковых автомобилей, по прогнозам, составит от 4% до 6%, что ниже 8,1% годом ранее, которое и так было слабым. Автопроизводитель также ожидает значительного снижения объемов продаж.
Доход компании за первое полугодие упал на 8,6% - примерно до 66,4 млрд евро, тогда как операционная прибыль (EBIT) тоже резко снизилась примерно на 55% - с 7,9 млрд евро до 3,6 млрд евро.
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Отмечается, что компания Mercedes уже столкнулась со значительным снижением прибыли в предыдущем финансовом году, преимущественно из-за слабых результатов деятельности в Китае. Чистая прибыль группы тогда упала примерно на 28% по сравнению с 2023 годом — до 10,4 млрд евро. Доход снизился на 4,5% - до 145,6 млрд евро, а операционная прибыль сократилась почти на треть — до 13,6 млрд евро.
В целях повышения доходности и объемов продаж в феврале руководство компании объявило о программе сокращения расходов. План предусматривает сокращение производственных затрат на 10% по сравнению с текущим уровнем до 2027 года, оптимизацию затрат на материалы и дополнительное сокращение фиксированных затрат на 10%.
Компания Mercedes-Benz заключила соглашение с рабочим советом по комплексному пакету мероприятий, который также включает программу увольнения сотрудников, не работающих на производстве.
По материалам:
Укрінформ
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