Mercedes представил свой самый быстрый кроссовер (фото)

Тюнингованный Mercedes GLS
Mercedes-Benz GLS получил новую заряженную версию. Кроссовер способен развить более 300 км/ч и отличается оригинальным дизайном.
Тюнинг Mercedes GLS провели специалисты Brabus. Подробности интересного проекта, названный Brabus 900 Mean Green, раскрыли на сайте немецкого ателье.
Характеристики авто

Цифровое обозначение в названии указывает на возросшую до 900 сил мощность двигателя. Для этого объем V8 увеличился до 4,5 л и установили новые турбины, коленвал и поршни. Крутящий момент вырос до 1250 Н∙м, однако для повышения ресурса силового агрегата его ограничили на 1050 Н∙м.
Brabus 900 Mean Green способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 310 км/ч — это самый быстрый кроссовер Mercedes. Средний расход горючего — 12,8 л/100 км. Кроме того, кроссовер получил новый выхлоп и спортивную подвеску.
Отличить новый Mercedes GLS Brabus можно по измененной решетке радиатора, карбоновому обвесу, диффузору и спойлеру. Также установлены 24-дюймовые кованые диски Monoblock ZV Platinum Edition с широкими шинами 295/35 R20 спереди и 335/30 R20 сзади.
Пакет Mean Green включает зеленый цвет кузова и внутреннюю отделку. Салон обшили кожей и алькантарой и добавили карбоновые детали, а для задних пассажиров установили мониторы. Цена Mercedes GLS Brabus Mean Green — 509 867 евро.
По материалам:
Фокус
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
