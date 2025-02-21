Mercedes обновит седан S-Class — Finance.ua

Mercedes обновит седан S-Class Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Mercedes обновит седан S-Class

Представительскому седану Mercedes-Benz S-Class в 2026 году предстоит обновление. Об этом сообщили в самой компании, которая пережила спад продаж в 2024 году и теперь готова приложить максимальные усилия для восстановления своих позиций на рынке, передает Motor1.com.

Перед выходом следующего поколения Mercedes-Benz S-Class производитель решил обновить текущую модель, представленную 5 лет назад. Предполагается, что большинство денег немцы направили на модернизацию бензиновых и дизельных моторов, чтобы привести их в соответствие будущим экологическим нормам Евро-7.

Рестайлинг Mercedes-Benz S-Class не единственное обновление модельного ряда немецкого производителя. В частности, в текущем году состоится премьера третьего поколения Mercedes-Benz CLA с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами.

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Кроме того, Mercedes-Benz подтвердили планы по выпуску чисто электрических версий GLC и C-Class. В общей сложности до конца 2026 года немцы намерены выпустить десятки обновленных и новых моделей.

В Украине седан Mercedes-Benz S-Class стоит от 6,5 млн грн. Речь идет о 313-сильной дизельной версии с АКПП.

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