Mercedes обновит седан S-Class — Finance.ua

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Mercedes обновит седан S-Class

Фондовый рынок
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Mercedes обновит седан S-Class
Mercedes обновит седан S-Class
Представительскому седану Mercedes-Benz S-Class в 2026 году предстоит обновление. Об этом сообщили в самой компании, которая пережила спад продаж в 2024 году и теперь готова приложить максимальные усилия для восстановления своих позиций на рынке, передает Motor1.com.
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Перед выходом следующего поколения Mercedes-Benz S-Class производитель решил обновить текущую модель, представленную 5 лет назад. Предполагается, что большинство денег немцы направили на модернизацию бензиновых и дизельных моторов, чтобы привести их в соответствие будущим экологическим нормам Евро-7.
Рестайлинг Mercedes-Benz S-Class не единственное обновление модельного ряда немецкого производителя. В частности, в текущем году состоится премьера третьего поколения Mercedes-Benz CLA с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами.
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Кроме того, Mercedes-Benz подтвердили планы по выпуску чисто электрических версий GLC и C-Class. В общей сложности до конца 2026 года немцы намерены выпустить десятки обновленных и новых моделей.
В Украине седан Mercedes-Benz S-Class стоит от 6,5 млн грн. Речь идет о 313-сильной дизельной версии с АКПП.
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По материалам:
mmr.ua
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