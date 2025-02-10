Mercedes-Benz снимает с производства недорогую модель — Finance.ua

Mercedes-Benz снимает с производства недорогую модель 10.02.2025, 00:25 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz снимает с производства недорогую модель

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz откажется от дальнейшего производства бюджетного седана Mercedes A-Class.

Об этом пишет портал MBPassion.

В ближайшем будущем Mercedes-Benz намерен сосредоточиться на выпуске более маржинальных моделей. Среди компактных седанов предпочтение будет отдано третьему поколению Mercedes-Benz CLA. Ожидается, что премьера новинки состоится в ближайшее время.

Уже известно, что CLA 2025 будет выпускаться как в бензиновом, так и в электрическом вариантах. Причем последний станет самым доступным электрокаром в линейке бренда. Мощность моторной гаммы седана будет в диапазоне от 270 до 380 л.с., а запас хода ожидается на уровне 750 км.

Напомним, в начале февраля Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2025 году.

В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров.

Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.

В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

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