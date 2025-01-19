Mercedes-Benz интегрирует новый AI-ассистент от Google в свои автомобили — Finance.ua
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Mercedes-Benz интегрирует новый AI-ассистент от Google в свои автомобили

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz интегрирует новый AI-ассистент от Google в свои автомобили
Mercedes-Benz интегрирует новый AI-ассистент от Google в свои автомобили
Mercedes-Benz объявила о сотрудничестве с Google по внедрению нового виртуального ассистента, использующего передовые технологии искусственного интеллекта, в частности платформу Gemini.
Mercedes-Benz планирует оснастить свои будущие модели автомобилей новым виртуальным ассистентом, разработанным в сотрудничестве с Google. Этот ассистент базируется на новейших достижениях в области искусственного интеллекта, в частности на платформе Gemini, обеспечивающей более естественное и интуитивное взаимодействие с пользователем.
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Новый ассистент будет способен понимать и обрабатывать сложные запросы, предоставляя водителям и пассажирам актуальную информацию в режиме реального времени. Он сможет рекомендовать маршруты, информировать об интересных местах поблизости, а также отвечать на различные вопросы, улучшая общий опыт вождения.
Ожидается, что первым автомобилем, оснащенным этим помощником, станет новый Mercedes CLA, который будет представлен с обновленной операционной системой MB.OS. В будущем компания планирует расширить данную технологию на другие модели своего модельного ряда.
По материалам:
double.news
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