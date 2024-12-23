Mercedes-Benz готовит к презентации CLA нового поколения — Finance.ua

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Mercedes-Benz готовит к презентации CLA нового поколения

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz готовит к презентации CLA нового поколения
Mercedes-Benz готовит к презентации CLA нового поколения
Электрический Mercedes CLA нового поколения, разработанный на платформе MMA с 800-вольтовой архитектурой, способен проехать до 1270 км, используя всего две 10-минутные зарядки. Аккумулятор емкостью 85 кВт•ч позволяет пополнить за это время запас хода на 300 км.
На испытаниях на полигоне Nardo CLA преодолел 3715 км за сутки, совершив 40 быстрых зарядок. Для тестов использовали зарядные станции мощностью до 320 кВт.
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Максимальная дальность хода модели в стандартных условиях будет составлять до 750 км на одной зарядке.
Премьера CLA запланирована на весну 2025 года, а продажи начнутся ближе к концу года. 2026 модельный ряд пополнится гибридной версией, универсалом Shooting Brake, а также электрическими модификациями GLA и GLB.
Mercedes завершит использование брендинга EQ.
По материалам:
Ampercar
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