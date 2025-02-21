Запас хода на 1000 км: электромобили Mercedes получат инновационную батарею (фото) — Finance.ua
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Запас хода на 1000 км: электромобили Mercedes получат инновационную батарею (фото)

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz разрабатывает новую твердотельную батарею для электрокаров и с февраля уже приступил к ее испытаниям.
Об этом сообщает британское издание Autocar.
Твердотельная батарея Mercedes-Benz разрабатывается совместно с американской компанией Factorial Energy и поступит в серийное производство к концу десятилетия. Для его тестов используется электромобиль Mercedes EQS.
Запас хода на 1000 км: электромобили Mercedes получат инновационную батарею (фото)
Первые результаты испытаний оказались очень обнадеживающими. Запас хода электрокара в реальных условиях достиг 1000 км, тогда как с обычной литий-ионной батареей он проезжает максимум 822 км без подзарядки. В Mercedes прогнозируют, что серийная твердотельная батарея позволит увеличить запас хода электрокаров на 25%.
Характеристики батареи Mercedes пока держатся в секрете. Известно, что она состоит из 12 модулей с жестким электролитом. Плотность энергии составляет 394 Вт·ч на 1 кг массы.
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Новая твердотельная батарея — только первый этап в планах Mercedes-Benz. Следующее ее поколение будет иметь плотность энергии уже 450 Вт∙ч/кг, что обеспечит запас хода на 80% больше, чем у электрокаров с традиционными батареями.
Напомним, что твердотельные аккумуляторы обладают и рядом других преимуществ. В частности, они менее склонны к перегреву и возгоранию, а потому более безопасны и могут поддерживать большую скорость зарядки.
По материалам:
Фокус
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