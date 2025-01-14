Электрокары Mercedes смогут заряжать на станциях Tesla Supercharger — Finance.ua

Электрокары Mercedes смогут заряжать на станциях Tesla Supercharger 14.01.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Электрокары Mercedes смогут заряжать на станциях Tesla Supercharger

Mercedes все-таки переделал зарядку электрокаров под стандарт Tesla. С февраля 2025 г. у американских владельцев электромобилей появится возможность пользоваться терминалами с портами стандарта NACS. Электромобили для рынка США будут сразу поставляться с портами, совместимыми с Tesla.

Что еще известно

В США насчитывается около 20 тысяч зарядных станций Tesla Supercharger, поэтому апгрейд Mercedes-Benz значительно упростит жизнь нынешним и будущим владельцам электрокаров. В течение 2025 аналогичное обновление обещано канадским пользователям. Интересно, что за адаптер CCS-NACS клиентам Mercedes-Benz придется платить из своего кармана, хотя Ford и Hyundai выдавали переходники бесплатно.

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Еще один подводный камень — необходимость посещения дилерских центров для установки бесплатной прошивки. По какой-то причине обновить софт «по воздуху» не удастся. После обновления программного обеспечения электромобили Mercedes-Benz станут видеть станции Tesla Supercharger с помощью штатной навигации. В настоящее время порты NACS используют или собираются использовать Audi, BMW, Fisker, Ford, Genesis, GM, Honda, Lucid, Mazda, Porsche, Stellantis, Volkswagen и Volvo.

Mercedes-Benz решился на изменение зарядных разъемов для электромобилей в Северной Америке на фоне обвала продаж. В 2024 г. спрос на EQB снизился на 36%, EQE потеряли 39% клиентов, а количество регистраций EQS обвалилось на 52%. В годовом выражении хуже дела только у нишевого семейства AMG SL (-56%).

uamotors По материалам:

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