Сколько стоит зарядить электромобиль в разных странах Европы (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит зарядить электромобиль в разных странах Европы (инфографика)

Личные финансы
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Сколько стоит зарядить электромобиль в разных странах Европы (инфографика)
Сколько стоит зарядить электромобиль в разных странах Европы (инфографика)
Эксперты Европейской обсерватории альтернативного топлива (EAFO) подсчитали среднюю стоимость зарядки электромобиля на 100 километров пути в разных странах Европы.
Об этом пишет Visual Capitalist.

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В EAFO рассчитали среднюю цену для каждой страны на основе данных, предоставленных операторами общественных станций быстрой зарядки. Для набора данных рассматривали Tesla Model 3.
Для большинства Европы стоимость зарядки составляет до 5 евро (примерно 225 грн) на 100 км.
Дешевле всего зарядка электромобиля обойдется жителям Исландии (2,9 евро), Португалии (3,2 евро) и Финляндии (4,6 евро), а дороже всего — Норвегии (18,9 евро), поскольку в этой стране цены почти на все товары на 25% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Украина не представлена ​​в списке.
Инфографика: visualcapitalist
Инфографика: visualcapitalist
«Большое количество возобновляемых источников энергии в Исландии снижает цены на зарядку электромобилей. Не считая того, в Норвегии и Словении цена зарядки подскочит до 17−19 евро за 100 км. Конечно, эти значения отражают также источники электроэнергии, цены на энергию и налоги в стране. В Норвегии, например, цены на 25% выше, чем в среднем по ЕС. В целом, в странах с большей долей возобновляемой энергии цены ниже, тогда как в странах с дорогим импортом энергии (например Германия) цены выше», — подытожили авторы исследования.
Напомним, по данным Укравтопрома, за сентябрь украинский автопарк увеличился на 4289 автомобилей с аккумуляторными источниками питания (BEV). По сравнению с сентябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 0,2%. ТОП-5 новых электромобилей месяца: Zeekr 001 — 109 авто; Volkswagen iD.4 — 103; Honda M-NV — 102; BYD Song Plus — 91; Nissan Ariya — 74.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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