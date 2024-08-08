Mercedes начнет тестировать автопилот четвертого уровня — Finance.ua

Mercedes начнет тестировать автопилот четвертого уровня 08.08.2024, 01:19 — Технологии&Авто

Mercedes начнет тестировать автопилот четвертого уровня

Компания Mercedes-Benz получила от Пекина разрешение на тестирование автомобилей четвёртого уровня автономности. Похожее соглашение, по слухам, пытался заключить Илон Маск для Tesla, но о его результатах ничего не известно, кроме отрывочных предположений.

Mercedes уже объявляет себя первым международным автомобильным брендом, которому официально разрешено проводить такие испытания в Китае.

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Некоторые конкретные тесты, которые будут выполнять автономные автомобили Mercedes, будут включать парковку, движение задним ходом и поворот налево в плотном потоке машин (включая развороты), сообщил автопроизводитель в своем сообщении в китайских социальных сетях 2 августа.

Уровень 4 означает, что автомобиль может работать самостоятельно без присмотра человека в течение длительного времени, но только при определенных условиях. Беспилотные такси, такие как Waymo One от Alphabet, Apollo Go от Baidu и Cruise, относятся именно к уровню 4.

Mercedes разрабатывает свою систему самоуправляемого вождения для частных автомобилей, хотя автопроизводитель потенциально может также предоставить ее для сервиса робота какой-то посторонней компании, или даже запустить свой собственный сервис.

Самая совершенная система самоуправляемого вождения Mercedes, продаваемая сегодня, имеет уровень 3 и известна под названием Drive Pilot. Пока она ограничена лишь несколькими регионами. Автомобиль 3 уровня может работать самостоятельно без контроля, но только в течение коротких периодов времени.

Возможности Drive Pilot очень ограниченны:

Система предназначена для использования при движении в потоке на отдельных автомагистралях.

Она работает при наличии впереди идущего автомобиля, а также при благоприятных погодных условиях.

Она также позволяет ехать только на скорости до 60 километров в час, хотя Mercedes планирует со временем поднять этот предел.

Система самоуправляемого вождения Mercedes полагается на различные камеры и датчики, традиционные для большинства современных автомобилей, а также некоторое дополнительное оборудование, специфическое для данной системы. В наборе среди прочего присутствуют лидарный датчик, дополнительные камеры спереди и сзади, микрофоны для обнаружения аварий и неисправностей, а также датчик влажности в передней части кабины для определения дорожных условий.

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Системы-конкуренты, такие как FSD от Tesla и Super Cruise от General Motors, относятся только к уровню 2 по шкале SAE, поскольку они все еще требуют от водителя постоянного наблюдения за дорогой, чтобы при необходимости быстро забрать управление на себя.

Телеканал 24 По материалам:

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