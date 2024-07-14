Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото) — Finance.ua
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Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото)

Технологии&Авто
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Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото)
Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото)
Второе поколение спортивного купе Mercedes-AMG GT имеет трековую версию. Новинку с приставкой 63 Pro в названии показали на Фестивале скорости в Гудвуде, а на рынок выйдет в 2025 году.
От стандартной версии Mercedes-AMG GT 63 Pro отличается большими воздухозаборниками, дефлекторами и сплиттером из карбона в передней части.
Еще он получил вставки из карбона на боковых юбках, диффузор и фиксированное заднее крыло на корме. Ездит модель на 21-дюймовых кованых легкосплавных колесных дисках, обутых в шины Michelin Pilot Sport 5 или Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Его прижимную силу увеличили на 45 кг.
Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото)
Также доработана система полного привода и установлен карбоно-кератический тормоз диаметром 420 мм. В салоне экстремального GT 63 Pro установлены сиденья Performance, спортивное рулевое колесо, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 11,9-дюймовым экраном. В отделке использована кожа и микрофибра.
Mercedes-AMG представил экстремальное купе мощностью 600 лошадиных сил (фото)
В движение спортивное купе приводит 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 603 л.с. и 849 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой ​​трансмиссией и системой полного привода.
Разгон с места до сотни занимает 3,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 317 км/ч. Расход топлива — 14,1 л на 100 км.
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По материалам:
autocentre.ua
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