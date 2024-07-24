Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок — Finance.ua

Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок 24.07.2024, 00:58 — Технологии&Авто

Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок

Автогигант Mercedes-Benz совместно с американской фирмой Starbucks намерен установить плеяду суперчарджеров на Западном побережье США. План предусматривает открытие 100 быстрых зарядных станций мощностью 400 киловатт возле популярных кафе. Ожидается, что в будущем зарядка электрокара будет такой же простой, как покупка кофе. Сеть терминалов хотят расширить в течение 12−18 месяцев.

Целью партнерства между Mercedes-Benz и Starbucks является обеспечение удобства для водителей и их электромобилей, позволяя им «перезаряжаться» одновременно. Сеть кофеен станет местом для зарядных станций электрокаров в новых и интересных локациях.

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Mercedes-Benz считает, что сотрудничество со Starbucks добавит приятности процессу владения электромобилем, делая его более комфортным и привлекательным для пользователей.

Однако в реальности все может быть не столь гладко. В США у Starbucks частенько возникают очереди, сеть 400-вольтовых терминалов все еще не развита, а информации, когда и где заработает первая зарядка рядом с кафе, пока нет. Да и не все точки Starbucks подойдут для расширения зарядной инфраструктуры: требования достаточно специфичны.

Сейчас самым популярным стандартом зарядок для электромобилей в США является NACS — этот протокол разработала Tesla в сети Supercharger, а это имя стало нарицательным и обозначает быструю зарядку в целом. На разъемы NACS уже переходят Ford и Rivian, General Motors и Stellantis, на очереди Hyundai.

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