Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок — Finance.ua

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Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок

Технологии&Авто
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Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок
Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок
Автогигант Mercedes-Benz совместно с американской фирмой Starbucks намерен установить плеяду суперчарджеров на Западном побережье США. План предусматривает открытие 100 быстрых зарядных станций мощностью 400 киловатт возле популярных кафе. Ожидается, что в будущем зарядка электрокара будет такой же простой, как покупка кофе. Сеть терминалов хотят расширить в течение 12−18 месяцев.
Целью партнерства между Mercedes-Benz и Starbucks является обеспечение удобства для водителей и их электромобилей, позволяя им «перезаряжаться» одновременно. Сеть кофеен станет местом для зарядных станций электрокаров в новых и интересных локациях.

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Mercedes-Benz считает, что сотрудничество со Starbucks добавит приятности процессу владения электромобилем, делая его более комфортным и привлекательным для пользователей.
Однако в реальности все может быть не столь гладко. В США у Starbucks частенько возникают очереди, сеть 400-вольтовых терминалов все еще не развита, а информации, когда и где заработает первая зарядка рядом с кафе, пока нет. Да и не все точки Starbucks подойдут для расширения зарядной инфраструктуры: требования достаточно специфичны.
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Сейчас самым популярным стандартом зарядок для электромобилей в США является NACS — этот протокол разработала Tesla в сети Supercharger, а это имя стало нарицательным и обозначает быструю зарядку в целом. На разъемы NACS уже переходят Ford и Rivian, General Motors и Stellantis, на очереди Hyundai.
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По материалам:
nnews.com
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