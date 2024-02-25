Mercedes-Benz отзывает 250 тыс. авто из-за возможного риска пожара и отказа двигателя — Finance.ua

Mercedes-Benz отзывает 250 тыс. авто из-за возможного риска пожара и отказа двигателя
Mercedes-Benz отзывает 250 тысяч автомобилей по всему миру, начиная с модельного года 2023 года. В автомобилях заменят некоторые детали из-за потенциальных проблем с предохранителями, чтобы предотвратить отказ двигателя и пожар.
Об этом сообщает Zeit.
Главной причиной анонсированного масштабного отзыва являются проблемы с предохранителями. Это может привести к выходу из строя двигателя и пожароопасности. Представитель Mercedes объявил, что в качестве меры предосторожности на пострадавших автомобилях будут заменены определенные детали.
Планируемое пребывание в мастерской будет длиться от двух до пяти с половиной часов в зависимости от оборудования. Для заказчиков работа бесплатная.
Это касается моделей: AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL с 2023 модельного года.
Также на прошлой неделе компания Mercedes отозвала 75 тыс. автомобилей по всему миру. Эта акция затрагивает E-Class, CLS и AMG GT. Потенциально неисправная крепь в моторном отсеке может привести к повышенному риску пожара. По всему миру 75 159 автомобилей должны быть доставлены в мастерскую.
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