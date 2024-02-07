General Motors отзывает более 300 тысяч авто из-за неисправности задней двери — Finance.ua
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General Motors отзывает более 300 тысяч авто из-за неисправности задней двери

Технологии&Авто
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General Motors отзывает более 300 тысяч авто из-за неисправности задней двери
General Motors отзывает более 300 тысяч авто из-за неисправности задней двери
General Motors отзывает 323 232 автомобиля из-за проблемы с задней дверью, которая может оторваться во время движения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
В NHTSA отметили, что обнаруженный дефект в автомобилях General Motors может создавать потенциальную опасность на дороге.
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В администрации отметили, что отзыву подлежат некоторые автомобили Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 и 3500.
Напомним, ранее General Motors заявила о намерениях сократить расходы на подразделение роботокси Cruise в 2024 году примерно на $1 млрд.
Генеральный директор GM Мэри Барра пояснила, что поскольку предварительные планы расширить работу такси Cruise до 20 городов сейчас приостановлены, GM не нужно тратиться на транспортные средства и операционный персонал.
По материалам:
Укрінформ
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