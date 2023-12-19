Недорогой электромобиль от General Motors за $23 000 выходит на глобальный рынок (фото) — Finance.ua

Недорогой электромобиль от General Motors за $23 000 выходит на глобальный рынок (фото)
Новый Wuling Bingo стал «глобальной» моделью — бюджетный электромобиль начали поставлять на экспорт.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Первой страной за пределами Китая, где доступен новый Wuling Bingo, стала Индонезия. Позже модель должна появиться и в других странах. Кстати, продукция Wuling уже добралась до Европы и представлена в Украине.
В Индонезии электромобиль Wuling Bingo оказался дороже, чем в Китае, но все равно остается доступным. Хэтчбек В-класса стоит в эквиваленте 23 000 — 26 300 долларов.
Напомним, что новый Wuling Bingo разработан с участием специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC. Модель оказалась популярной на родине, в Китае — продают в среднем более 20 000 авто в месяц.
Среди особенностей Wuling Bingo — два дисплея в салоне и огромный двуспальный матрас, доступный за доплату. На выбор предложены версии мощностью 41 и 68 л.с., а запас хода электрокара составляет от 203 до 333 км.
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