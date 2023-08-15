Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО — Finance.ua
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Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил своих российских дилеров от своего программного обеспечения.
Об этом сообщает портал Oops Top.
Также им ограничен доступ к онлайн-системам, с помощью которых осуществляется техническое обслуживание автомобилей и выявление проблем.
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Отмечается, что отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей, а также создать проблемы с обновлениями для новых автомобилей.
По данным автоконцерна, доступ к онлайн-системам, через которые осуществляется техническое обслуживание автомобилей, прекращен.
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В компании «Mercedes Benz рус» заявили, что ремонт и обслуживание машин будут производиться на основе «накопленного опыта и знаний».
«Дилеры отключены от онлайн-систем программного обеспечения производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам приведет к увеличению времени ремонта», — предупредили в компании.
В ассоциации «Автомобильные дилеры россии» заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с программным обеспечением большинства иностранных брендов. Главной проблемой называют увеличение сроков ремонта.
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«Это касается не только Mercedes Benz, но и BMW. Программное обеспечение и оборудование от сторонних разработчиков, которые продаются на торговых площадках, помогает обойти ограничения. Но на самом деле теперь термин „официальный дилер“ теряет смысл», — отметил собеседник издания.
В конце ноября 2022 года Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и заявил о планах продать свои активы в стране компании «Автодом». Сумма сделки не разглашается. «Автодом» сообщал, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на выкуп российского бизнеса по рыночной цене.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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