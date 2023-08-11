Google начал блокировать услуги для подсанкционных российских компаний — Finance.ua

Google начал блокировать услуги для подсанкционных российских компаний
Американская компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Googlе Workspace (корпоративная почта, документы
и т. п.) ряда попавших под санкции США российских компаний.
Об этом сообщает КоммерсантЪ.
По словам собеседников в двух крупных IT-компаниях, в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, Google документы, Google диск
и т. д.) для находящихся под санкциями США российских компаний.
Источники отмечают, что американская корпорация аргументировала блокировку отправкой «спам-сообщений».
В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО «Гугл» и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работу в американской компании. Уже в июне ООО «Гугл» подало заявление о своем банкротстве.
Как пояснил руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибьютор Google Workspace) Кирилл Винокуров, американская компания может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.
В Softline часто обращаются корпоративные клиенты по вопросам, связанным с сервисами Google, но пока, по словам Винокурова, «всплеска» блокировок не наблюдалось.
Источник, близкий к Google, утверждает, что изменения в доступе к сервисам Workspace в россии «намеренно не вводились».
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