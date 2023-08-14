российский рубль продолжил падение, преодолев отметку 100 за доллар — Finance.ua
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российский рубль продолжил падение, преодолев отметку 100 за доллар

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Российский рубль пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года, даже после того как центральный банк россии попытался остановить спад, приостановив покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
В этом году российская валюта ослабла примерно на 25% по отношению к доллару, что поставило ее в тройку самых плохих развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо. Его стоимость упала почти вдвое по сравнению с пиковым значением в июне прошлого года, поскольку вторжение президента владимира путина в Украину продолжается, а санкции, в частности ограничения цен на нефть, сокращают доходы от экспорта.
Центральный банк объявил, что перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного механизма, введенного для защиты экономики от колебаний цен на сырьевые товары. Решение направлено на «снижение волатильности финансовых рынков».
Согласно последним данным центробанка, выручка российских экспортеров нефти и газа в июле снизилась до 6,9 млрд долларов с 16,8 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Ослабление ограничений на перевод денег за границу также привело к ускоренному оттоку капитала, поскольку россияне стремятся перевести средства на иностранные счета.
Глава центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину слабости рубля, за исключением интервенций для поддержки обменного курса.
По материалам:
РБК
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