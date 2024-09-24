Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч

Технологии&Авто
8
Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч
Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч
Компания Mercedes-Benz объявила о модернизации своих автомобилей, оснащенных системой автономного вождения, для возможности движения по немецким автомагистралям со скоростью до 95 километров в час при определенных условиях.
Об этом сообщает Reuters.
Компания надеется, что после сертификации Управления автомобильного транспорта Германии, которая, вероятно, состоится в конце 2024 года, продажи системы Drive Pilot начнутся в следующем году.
Читайте также
Система позволяет автомобилю автономно управлять, когда перед ним едет другое транспортное средство и условия видимости хорошие. Это позволяет водителю на длительное время не держать руки на руле. Однако водитель должен быть готов вернуться к управлению автомобилем в течение нескольких секунд.
Все автомобили Mercedes, уже оснащенные этой технологией, получат бесплатную модернизацию, что позволит увеличить максимальную скорость с 60 км/ч.
Читайте также
Для информирования других водителей об активации автоматического режима компания установила бирюзовый фонарь на передней части автомобиля, который включается во время работы системы. Мерседес надеется, что этот цвет станет стандартом.
Компания также планирует повысить скорость, с которой может использоваться система до 130 км/ч, но конкретные сроки еще не определены.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.