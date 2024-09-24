Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч — Finance.ua

Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч Сегодня 03:27 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz адаптирует автомобили для автономного передвижения со скоростью до 95 км/ч

Компания Mercedes-Benz объявила о модернизации своих автомобилей, оснащенных системой автономного вождения, для возможности движения по немецким автомагистралям со скоростью до 95 километров в час при определенных условиях.

Об этом сообщает Reuters.

Компания надеется, что после сертификации Управления автомобильного транспорта Германии, которая, вероятно, состоится в конце 2024 года, продажи системы Drive Pilot начнутся в следующем году.

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Система позволяет автомобилю автономно управлять, когда перед ним едет другое транспортное средство и условия видимости хорошие. Это позволяет водителю на длительное время не держать руки на руле. Однако водитель должен быть готов вернуться к управлению автомобилем в течение нескольких секунд.

Все автомобили Mercedes, уже оснащенные этой технологией, получат бесплатную модернизацию, что позволит увеличить максимальную скорость с 60 км/ч.

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Для информирования других водителей об активации автоматического режима компания установила бирюзовый фонарь на передней части автомобиля, который включается во время работы системы. Мерседес надеется, что этот цвет станет стандартом.

Компания также планирует повысить скорость, с которой может использоваться система до 130 км/ч, но конкретные сроки еще не определены.

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