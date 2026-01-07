Мерц призвал Зеленского ограничить выезд молодых мужчин за границу Сегодня 15:28

Мерц призвал Зеленского ограничить выезд молодых мужчин за границу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и не уезжали за границу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 6 января, передает ntv.de.

Канцлер Германии подчеркнул, что Украина должна гарантировать, чтобы молодые мужчины не уезжали в Германию, Польшу или Францию, а оставались в стране и проходили военную службу.

«Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию. Мы уже обсуждали этот вопрос в Брюсселе вместе, и я считаю, что это ожидание, которое может выполнить Украина. Украинские мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить службу», — заявил Мерц.

Он добавил, что для достижения мира потребуются компромиссы. Поддержка Украины со стороны Европы должна сопровождаться ответственностью за мобилизационные процессы и эффективное использование человеческого ресурса.

Справка Finance.ua:

от 28 августа 2025 г. в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. Теперь кроме мужчин, которые раньше имели такую ​​возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 года;

в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения числа молодых мужчин из Украины, прибывающих после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.

