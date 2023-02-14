Мэр Львова рассказал о ценах на аренду жилья — Finance.ua

Мэр Львова рассказал о ценах на аренду жилья
Согласно данным Госстата, в 2022 году стоимость аренды жилья во Львовской области выросла на 111,5% — с 5 191 до 10 977 гривен. Сейчас в городе и области наблюдается выравнивание цен, однако в плане аренды жилья за регионом закрепился статус одного из самых дорогих в Украине.
С началом Великой войны Львов стал пристанищем для украинцев из разных регионов страны. Через город прошли более 5 миллионов граждан. Часть из них осела на западе, другая — пересекла границу. Львов пытался максимально способствовать адаптации новоприбывших украинцев. Как вспоминает мэр Андрей Садовый, практически у каждого львовянина дома жили люди из других регионов Украины. А владельцы квартир и гостиницы в первые недели полномасштабной войны снижали цены на 30-40%.
Несмотря на вышеупомянутую помощь горожан, не следует списывать со счетов экономический фактор. С конца февраля — начала марта спрос на жилье существенно вырос. Соответственно — взлетела стоимость. Отдельные владельцы, понимая, что сейчас можно заработать даже на квартирах без особых удобств, стали искусственно завышать цены. Садовый отмечает, что во Львове жилье никогда не было дешевым, а в отдельных случаях, где цена была заоблачной, проводились внутренние расследования.
«Что касается действий, которые мы назвали мародерством, по каждому кейсу начали такое внутреннее расследование и некоторые кейсы были, был проведен профилактический разговор с людьми, они извинялись, а некоторые кейсы — это было накручивание ситуации», — объясняет городской голова Львова.
Объясняя рост цен, Садовый вспоминает, как взлетела стоимость аренды в Давосе, когда там проходил международный форум.
Стоимость жилья в самом Давосе выросла на 200% во время проведения форума, — отметил он.
Он не исключает и человеческий фактор и подчеркивает, что во время первых недель и месяцев полномасштабного вторжения многие выносили из дома последнее и пытались помочь, однако были и те, кто хотел нажиться.
Бог им судья, я считаю такие шаги мародерскими, если кто хочет заработать средства на войне, — подытожил Садовый.
Что касается вопроса жилья для переселенцев, Садовый сообщил, что в настоящее время в городе строится жилье, рассчитанное на 700 человек. Здесь будут жить те, кто проходит реабилитацию. Он подчеркнул, что этот проект поддерживается Европейским союзом.
Справка Finance.ua:
Сегодня в среднем за 1-комнатную на вторичном рынке в западном регионе владельцы квартир запросят:
- Львов — 2,1 млн грн;
- Ужгород — 1,6 млн грн;
- Луцк, Черновцы — 1,5 млн грн.
Если пересчитать среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, цены на западе Украины будут выглядеть так:
- Львов — 51 000 грн/м2;
- Ужгород — 39 000 грн/м2.
В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:
- Львов — 44 500 грн/м2.
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