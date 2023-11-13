Меньше в 5 раз: как украинцы снимают наличные деньги за границей (инфографика) — Finance.ua

Меньше в 5 раз: как украинцы снимают наличные деньги за границей (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы в 5,1 раза уменьшили снятие наличных денег за рубежом с начала текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.

Согласно данным регулятора, в январе текущего года украинцы провели 3,58 млн операций по снятию наличных денег за рубежом на сумму 27 458,63 млн гривен в эквиваленте.

В феврале эти показатели уменьшились до 3,36 млн операций на 26 219,13 млн гривен соответственно, а в марте обвалились до 1,3 млн операций на 9 328,76 млн гривен.

В апреле текущего года сокращение продолжилось, украинцы провели 0,89 млн операций по снятию наличных денег на сумму 6 057,08 млн гривен, в мае эти цифры составили 0,9 млн операций на 6 038,79 млн гривен соответственно.

Летом продолжилось сокращение, а в сентябре украинцы сняли 5 386,6 млн гривен, что в 5,09 раза меньше по сравнению с январскими показателями.

Читайте также Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg

Ранее НБУ отмечал, что на протяжении ІІІ квартала 2023 года началось возвращение мигрантов в Украину, но оно было меньше, чем ожидалось.

По данным ООН, количество мигрантов вне Украины сократилось до 6,2 млн на конец сентября 2023 года (с 6,3 млн в июне 2023 года), о возвращении около 100 тыс. мигрантов в течение августа сообщало и ГНСУ.

Число мигрантов может незначительно возрасти к концу текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан, вероятно, проведет отопительный сезон за рубежом.

В результате, по оценкам, количество мигрантов в конце 2023 года будет больше, чем в конце 2022 года (примерно на 200 тыс. человек).

Как сообщали Українські Новини, в июле 2022 года Национальный банк уменьшил ежемесячный лимит на переводы граждан за границу по гривневым платежным картам украинских банков.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 . 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.