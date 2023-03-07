Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg — Finance.ua
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Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg

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Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg
Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg
Наличные денежные средства в инвестиционных портфелях в 2023 году станут новой выигрышной стратегией. Так считают 404 профессиональных и частных инвестора, принявших участие в последнем опросе MLIV Pulse, пишет Bloomberg. При этом две трети респондентов заявили, что средства в их портфелях будут только способствовать, а не ухудшат их результативность в будущем году.
То, что наличность становится такой привлекательной, говорит о нестабильной финансовой и экономической обстановке. Опасения потенциального медвежьего рынка, продолжающееся повышение ставок Федеральной резервной системой и надвигающаяся рецессия заставляют инвесторов нервничать, опасаясь, что 2023 год может стать повторением жестокого удара по портфелям в 2022 году.
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На прошлой неделе главный стратег Morgan Stanley по фондовому рынку США Майкл Уилсон заявил Bloomberg TV, что индекс S&P 500 может упасть примерно на 20% из-за слабых доходов компаний. Однако он ожидает, что акции вырастут в краткосрочной перспективе, если доходность казначейских облигаций продолжит падать.
Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg
На этом фоне наличные деньги выглядят как безопасная гавань, особенно учитывая, что доходность краткосрочных казначейских обязательств впервые с 2001 года превышает классический портфель акций и облигаций 60/40. Даже высокодоходные сберегательные счета сейчас приносят вкладчикам около 4%.
«Мы убеждаем людей, что хранить наличные — это нормально. Вы можете получить хорошую прибыль, а на рынках будет большая волатильность, так что есть много шансов использовать эти деньги на привлекательных уровнях», — сказал Лео Келли, главный исполнительный директор Verdence Capital Advisors.
Наличные станут выигрышной стратегией для инвесторов в 2023 году — Bloomberg
Когда профессиональных инвесторов спросили, как они планируют инвестировать, самым популярным ответом были международные инвестиции (47%), далее — вклады в пассивные фонды (37%) и увеличение инвестиций в активные фонды (30%).
И наоборот, розничные инвесторы чаще вкладывают деньги в пассивные фонды (46%), и только потом — в международные инвестиции (38%) и активные фонды (22%).
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По материалам:
bloomberg.com
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