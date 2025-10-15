0 800 307 555
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности

Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности
После короткого роста в августе Индекс Восстановления Деловой Активности (ИВДА) в сентябре 2025 года снова снизился — с 0,08 до 0,05 (по шкале от -1 до +1). Таким образом, показатель вернулся к уровню, зафиксированному в июле.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.

Результаты работы компаний

Доля компаний, заявивших, что их деловая активность улучшилась по сравнению с прошлым годом, почти не изменилась — 27,2% против 27,7% в августе. В то же время возросло количество тех, кто почувствовал ухудшение — с 19,2% до 22,4%. В то же время доля предприятий, не ощутивших никаких изменений, уменьшилась с 53,1% до 50,3%.
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности
Среди компаний стало больше тех, кто работает на полную мощность — с 11% до 13%. Доля бизнесов, загруженных почти полностью, осталась неизменной — 52%. В то же время уменьшилось количество предприятий, работающих только на 25−49% - с 11% до 6%. А вот доля тех, кто вообще не работает, наоборот, немного возросла — с 2% до 4%.

Планы на будущее: неопределенность растет

Количество компаний, планирующих расширение в течение двух лет, существенно сократилось — с 17,5% в августе до 11,2% в сентябре. В то же время, все больше предприятий не имеют четкого видения, что будут делать дальше в двухлетней перспективе: таких уже 38,7% против 36,5% месяцем ранее.
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности
Сократился и оптимизм относительно ближайших месяцев:
  • доля компаний, ожидающих роста производства, упала с 46,8% до 42,2%,
  • количество тех, кто прогнозирует сокращение объемов, осталось на уровне 4,2%,
  • ожидания по экспорту тоже снизились — с 48,8% до 44,8%,
  • доля предприятий, которые планируют снизить экспорт, почти не изменилась — 5% против 4,4%.
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности

Бизнес ожидает удорожание сырья и продукции

В сентябре больше компаний ожидают роста цен на сырье и материалы — 47,9% против 40,6% в августе. Те, кто прогнозирует удешевление, остались на уровне 1,4%.
Меньше уверенности и больше осторожности: что фиксирует индекс деловой активности
Аналогичная тенденция наблюдается и с ценами на готовую продукцию:
  • доля прогнозирующих подорожание поднялась с 40% до 45,6%,
  • а доля ожидающих снижений практически не изменилась — 1,1% в сентябре против 0,7% в августе.
Ранее Finance.ua сообщал, что в сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок — это на 122 больше, чем в предыдущем варианте. При этом часть предприятий исключили из списка, а новые — добавили.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Payment systems