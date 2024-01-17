Меньше, чем за год дефицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза — Госстат — Finance.ua
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Меньше, чем за год дефицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза — Госстат

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Меньше, чем за год дефицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза — Госстат
Меньше, чем за год дефицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза — Госстат
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами (дефицит внешней торговли) в январе-ноябре 2023 года выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, показатель увеличился с 8,57 млрд долларов до 24,35 млрд.
По данным Государственной службы статистики, экспорт товаров за указанный период сократился на 18,9% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил 32,98 млрд долларов. Вместо этого импорт вырос на 16,5% и достиг 57,33 млрд долларов.
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В Госстате уточнили, что в ноябре 2023 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,1% (до 2,58 млрд долл.), в то время как импорт сократился на 9,5% (до 4,75 млрд долл.). При этом сезонно скорректированное сальдо внешней торговли было отрицательным и составило 2,17 млрд долл. против 2,74 млрд в прошлом месяце.
Коэффициент покрытия экспортом импорта за январь-ноябрь 2023 года составил 0,58, тогда как за аналогичный период 2022-го — 0,83. Внешнеторговые операции Украина осуществляла с партнерами из 228 стран мира.
Меньше, чем за год дефицит внешней торговли Украины вырос почти в три раза — Госстат
Ранее сообщалось, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2023 увеличилось с 2,58 млрд дол. до 11,04 млрд дол. против аналогичного периода в 2022 году или в 4,24 раза.
В первом полугодии 2023 года экспорт товаров из Украины составил 19,4 млрд долл., что на 14,3% меньше, чем в первом полугодии 2022 года.
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Импорт товаров за этот же период составил 30,44 млрд дол., он вырос на 20,7%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,64, в то время как в первом полугодии 2022 года — 0,9.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 224 стран мира.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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