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АТБ ограничил продажу товаров: сколько можно приобрести в одни руки

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АТБ вводит временные ограничения на продажу ряда товаров
АТБ вводит временные ограничения на продажу ряда товаров
Сеть магазинов АТБ временно ограничила продажу ряда товаров. Покупателям разрешили приобрести не больше шести единиц одного товара в одни руки.
Об этом заявила пресс-служба АТБ-Маркет.

В чем причина

В компании объяснили, что решение связано не только с последствиями российских обстрелов, но и увеличением случаев спекуляции.
«Сегодня мы вынуждены сообщить вам о введении временных ограничений на определенные категории товаров — продаже социальных групп товаров по 6 ед. в одни руки. Кроме вражеских ударов причиной стало увеличение числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически совершают оптовые закупки в наших магазинах», — говорится в сообщении.
В АТБ отметили, что такая спекуляция создает дополнительную нагрузку на логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно снабжать свежими продуктами широкие слои населения, даже в наиболее опасных прифронтовых регионах.
Ранее Finance.ua писал, что россия целенаправленно бьет по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%.
По материалам:
Finance.ua
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