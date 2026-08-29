АТБ ограничил продажу товаров: сколько можно приобрести в одни руки
Сеть магазинов АТБ временно ограничила продажу ряда товаров. Покупателям разрешили приобрести не больше шести единиц одного товара в одни руки.
Об этом заявила пресс-служба АТБ-Маркет.
В чем причина
В компании объяснили, что решение связано не только с последствиями российских обстрелов, но и увеличением случаев спекуляции.
«Сегодня мы вынуждены сообщить вам о введении временных ограничений на определенные категории товаров — продаже социальных групп товаров по 6 ед. в одни руки. Кроме вражеских ударов причиной стало увеличение числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически совершают оптовые закупки в наших магазинах», — говорится в сообщении.
В АТБ отметили, что такая спекуляция создает дополнительную нагрузку на логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно снабжать свежими продуктами широкие слои населения, даже в наиболее опасных прифронтовых регионах.
Ранее Finance.ua писал, что россия целенаправленно бьет по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%.
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