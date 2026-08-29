Федоров стал советником министра обороны Италии Сегодня 11:12

Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Бывший министр обороны Михаил Федоров согласился с предложением министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

«Вместе с командой начали международную поездку, посвященную развитию наших новых проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первая встреча — с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям… В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны» — говорится в сообщении.

Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Он рассказал, что во время встречи с Крозетто обсуждались вопросы производства дронов, автономных систем, противовоздушной обороны, а также развития экосистем оборонных технологий.

«У Украины и нашей команды есть уникальный опыт технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами», — отметил эксминистр.

В то же время он подчеркнул, что его главный фокус неизменен — ​​продолжать работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы.

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