0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Федоров стал советником министра обороны Италии

56
Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто
Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто
Бывший министр обороны Михаил Федоров согласился с предложением министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником.
Об этом Федоров сообщил в соцсетях.
«Вместе с командой начали международную поездку, посвященную развитию наших новых проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первая встреча — с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям… В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны» — говорится в сообщении.
Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто
Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто
Он рассказал, что во время встречи с Крозетто обсуждались вопросы производства дронов, автономных систем, противовоздушной обороны, а также развития экосистем оборонных технологий.
«У Украины и нашей команды есть уникальный опыт технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами», — отметил эксминистр.
В то же время он подчеркнул, что его главный фокус неизменен — ​​продолжать работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems