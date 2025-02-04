Мем-коин TRUMP обвалился на 75% — Finance.ua

Мем-коин TRUMP обвалился на 75% Сегодня 17:21 — Криптовалюта

Мем- криптовалюта TRUMP, запущенная накануне инаугурации Дональда Трампа, подешевела на 75% от своего исторического максимума из-за масштабного падения криптовалютного рынка.

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На момент написания токен торгуется по $18, частично отыграв падение после минимума в $15,86. Его рыночная капитализация составляет $3,59 млрд, хотя еще 21 января 2025 г. он достигал пиковой цены $48,59.

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Также резкое обесценивание наблюдается у мемкоина MELANIA, выпущенного в честь Мелании Трамп. Его стоимость упала до $1,42, что на 90% меньше исторического максимума в $15,5.

Общие криптовалютные активы компании World Liberty Financial (WLFI), связанной с семьей Трампов, снизились в цене на 21%. В то же время комиссии от торговли TRUMP принесли $80−100 млн, и 50 крупнейших покупателей заработали более $10 млн каждый, тогда как более 200 000 инвесторов понесли убытки.

Несмотря на падение, компания Trump Media & Technology Group (TMTG) ранее объявила об инвестициях $250 млн в криптофонды, акции блокчейн-компаний и цифровые активы. Это свидетельствует о продолжении экспансии Трампа в криптовалютную сферу даже на фоне негативных рыночных тенденций.

noworries По материалам:

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