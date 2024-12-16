Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции — Finance.ua

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Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции

Казна и Политика
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Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции
Механизмы взыскания активов рф: что предлагает Министерство юстиции
Министерство юстиции активно работает над механизмами использования замороженных российских активов для поддержки государства.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина в ходе форума «Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны».
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«После того как мы завершили формирование договоренностей по мобилизации 50 млрд евро в рамках процентов по замороженным активам, буквально на прошлой неделе, работая в Брюсселе, я обсуждала вопрос использования самого тела актива. Речь идет не только о заморозке активов российского центра, это может быть все тело замороженных активов в требованиях санкционной политики. Мы сформировали правовую позицию по этому вопросу и считаем, что опыт взыскания в доход украинского государства подсанкционных активов стал успешным в Украине», — отметила Ольга Стефанишина.
По словам министра, такой юридический формат есть в странах, с которыми Украина сотрудничает — Эстонии и Канаде. Впрочем, недавно было объявлено решение США о взыскании российских активов.
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«Мы надеемся, что президент Байден еще до завершения своей каденции может сделать первые шаги к реализации этой позиции, но мы, Министерство юстиции, будем последовательно продвигать правовую позицию по использованию российских активов до того момента, пока это не будет реализовано», — говорит Ольга Стефанишина.
По материалам:
УНН
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