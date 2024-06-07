McLaren готовит к выходу электрический суперкар — Finance.ua

McLaren готовит к выходу электрический суперкар Сегодня 23:42 — Технологии&Авто

McLaren готовит к выходу электрический суперкар

Генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс поделился новыми подробностями о разработке первого электрического суперкара компании.

В интервью журналу Road&Track он рассказал, что работа над электромобилем уже началась. С недавним финансированием от Суверенного фонда богатства Королевства Бахрейн McLaren активно смотрит в будущее, включая гибридные и полностью электрические автомобили.

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McLaren, известная своими спортивными автомобилями, базируется в Великобритании. Компания, основанная Роном Деннисом, развивает высокопроизводительные автомобили, такие как F1, P1 и McLaren Senna. Сейчас компания принадлежит Mumtalakat Holding Company из Бахрейна.

Лейтерс отметил, что McLaren разрабатывает не только двухместные автомобили, но и модели с более чем двумя сиденьями, одной из которых, возможно, будет гибрид. Он также отметил возможное партнерство с другими автопроизводителями для создания таких автомобилей.

Говоря о будущих электромобилях, Лейтерс подчеркнул, что компания интенсивно работает над полностью электрической силовой установкой, которая определит, каким должен быть электросуперкар.

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По его словам, McLaren стремится создать суперкар, который будет более легким и управляемым, чем большинство современных конкурентов. Лейтерс также отметил, что важным аспектом является не только мощность, но и управляемость автомобиля.

Таким образом, McLaren готовится к будущему, где электрические суперкары станут нормой, и надеется установить новые стандарты в этой области.

Ampercar По материалам:

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