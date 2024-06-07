McLaren готовит к выходу электрический суперкар — Finance.ua

McLaren готовит к выходу электрический суперкар
Генеральный директор McLaren Майкл Лейтерс поделился новыми подробностями о разработке первого электрического суперкара компании.
В интервью журналу Road&Track он рассказал, что работа над электромобилем уже началась. С недавним финансированием от Суверенного фонда богатства Королевства Бахрейн McLaren активно смотрит в будущее, включая гибридные и полностью электрические автомобили.
McLaren, известная своими спортивными автомобилями, базируется в Великобритании. Компания, основанная Роном Деннисом, развивает высокопроизводительные автомобили, такие как F1, P1 и McLaren Senna. Сейчас компания принадлежит Mumtalakat Holding Company из Бахрейна.
Лейтерс отметил, что McLaren разрабатывает не только двухместные автомобили, но и модели с более чем двумя сиденьями, одной из которых, возможно, будет гибрид. Он также отметил возможное партнерство с другими автопроизводителями для создания таких автомобилей.
Говоря о будущих электромобилях, Лейтерс подчеркнул, что компания интенсивно работает над полностью электрической силовой установкой, которая определит, каким должен быть электросуперкар.
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По его словам, McLaren стремится создать суперкар, который будет более легким и управляемым, чем большинство современных конкурентов. Лейтерс также отметил, что важным аспектом является не только мощность, но и управляемость автомобиля.
Таким образом, McLaren готовится к будущему, где электрические суперкары станут нормой, и надеется установить новые стандарты в этой области.
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