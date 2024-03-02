McLaren представил новый кабриолет Spider (фото) — Finance.ua

McLaren представил новый кабриолет Spider (фото) Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

McLaren представил новый кабриолет Spider (фото), Фото: McLaren

Линейку McLaren Artura 2024 года расширил кабриолет Spider. Суперкар поступит в продажу с лета по цене от 273 800 долларов.

Об этом сообщается на сайте британского автопроизводителя.

Основным отличием McLaren Artura Spider является жесткая складная крыша. Он прячется с помощью электропривода за 11 с — эту процедуру можно выполнять на скорости до 50 км/ч.

Фото: McLaren

Внешность и салон McLaren Artura Spider в общем не изменились. Суперкар отличается обтекаемым дизайном, а его двери поднимаются вверх. Интерьер украшен кожей, алькантарой и карбоном, а на передней панели установлены два дисплея.

Фото: McLaren

В основе McLaren Artura Spider лежит карбоновый монокок, поэтому суперкар получился довольно легким — 1457 кг. Кабриолет тяжелее купе на 62 кг.

Фото: McLaren

Новый McLaren Artura Spider может разогнаться до 100 км/ч за 3 с и до 200 км/ч за 8,4 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Вместе с тем автомобиль способен проехать 30 км на электротяге и потребляет всего 4,8 л/100 км. Также доработаны 8-ступенчатый робот и подвеска авто.

Фокус По материалам:

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