McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото) — Finance.ua
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McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)

Технологии&Авто
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McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)
McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)
McLaren Automotive, известная своими суперкарами и участием в гонках Формулы 1, расширяет свою линейку, выпуская серию электрических горных велосипедов.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В серию войдут четыре модели, включая флагманские версии McLaren Extreme 600 и Sport 600, которые, по утверждению компании, являются одними из самых мощных электрических велосипедов для уличного использования. Их пиковая мощность достигает 852 Вт.
McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)
Цены на новые модели варьируются от 11 950 долларов за Extreme 600 до 7 950 долларов за базовую версию Sport 250. McLaren подчеркивает, что эти велосипеды были разработаны командами, ответственными за создание их знаменитых суперкаров, таких как гибридный суперкар McLaren Artura. Велосипеды имеют карбоновые рамы и предлагают пять режимов мощности: Off, Eco, Trail, Sport и Race.
McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)
McLaren представил линейку электрических велосипедов (фото)
Вся линейка оснащена шинами Pirelli, аналогичными устанавливаемым на автомобиле McLaren. Модель Extreme с полной подвеской имеет 29-дюймовое переднее колесо, 27,5-дюймовое заднее колесо, заднюю подвеску с ходом 145 мм и вилку с ходом 160 мм.
Модель Sport представляет собой хардтейл с 29-дюймовыми колесами.
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Особенностью новых велосипедов является цифровой дисплей, напоминающий приборные панели автомобилей McLaren. На полноцветной ЖК-панели, встроенной в руль, отображается телеметрическая информация, включая скорость, уровень заряда аккумулятора и дальность поездки.
McLaren заявляет, что эти велосипеды будут выпускаться ограниченным тиражом и будут доступны исключительно через их официальный сайт.
По материалам:
НВ
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