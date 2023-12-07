McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google — Finance.ua

McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google

Американские корпорации McDonald’s и Google объявили о планах на многолетнее сотрудничество по задействованию технологии Google Cloud в тысячах фастфуд-ресторанов по всему миру.

Об этом говорится в сообщении McDonald’s.

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«Это партнерство является важным шагом для McDonald’s в продвижении своей технологической платформы для ресторанов, чтобы она стала самой сложной и производительной в отрасли. McDonald’s планирует использовать широкий спектр оборудования, данных и технологий искусственного интеллекта Google Cloud, чтобы быстрее внедрять инновации», — говорится в нем.

Как отметил вице-президент McDonald’s Брайан Райс, там видят огромные возможности для роста своего цифрового бизнеса, и сотрудничество с Google позволит извлечь из этого выгоду, используя масштаб компании для внедрения решений с огромной скоростью.

«Подключение наших ресторанов по всему миру к миллионам точек данных в нашей цифровой экосистеме означает, что инструменты становятся более точными, модели становятся умнее, ресторанами становится проще управлять, и, что самое важное, общий опыт для наших клиентов и команды становится еще лучше», — отметил он.

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Комбинированное аппаратное и программное обеспечение Google Distributed Cloud планируется установить в ресторанах McDonald’s таким образом, чтобы они могли использовать при необходимости как облачное, так и собственное программное обеспечение и ИИ-решения.

«Благодаря возможностям периферийных вычислений Google Cloud McDonald’s сможет получить новую информацию о том, как работает оборудование, и внедрить решения, которые снизят сбои в работе бизнеса и упростят работу персонала, чтобы команды ресторанов могли сосредоточиться на обеспечении наивысшего уровня гостеприимства для клиентов», — отмечают в фастфуд-сети.

Планируется, что ее рестораны начнут обновлять оборудование и программное обеспечение уже в 2024 году. При этом в Чикаго будет работать с глобальным инновационным центром McDonald’s, известным как Speedee Labs, специальная команда Google Cloud: они будут сосредоточены на применении искусственного генеративного интеллекта в ряде ключевых бизнес-процессов.

В Украине на сегодняшний день работает 98 заведений McDonald’s в 16 областях. 45 из них находятся в Киеве, еще 8 — в пригородах столицы, по 9 — в Одессе и Днепре. В частности, в ноябре были открыты первые рестораны в Кировоградской области — Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.

Діло По материалам:

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