McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google

Технологии&Авто
58
McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google
McDonald’s задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис Google
Американские корпорации McDonald’s и Google объявили о планах на многолетнее сотрудничество по задействованию технологии Google Cloud в тысячах фастфуд-ресторанов по всему миру.
Об этом говорится в сообщении McDonald’s.
Читайте также
«Это партнерство является важным шагом для McDonald’s в продвижении своей технологической платформы для ресторанов, чтобы она стала самой сложной и производительной в отрасли. McDonald’s планирует использовать широкий спектр оборудования, данных и технологий искусственного интеллекта Google Cloud, чтобы быстрее внедрять инновации», — говорится в нем.
Как отметил вице-президент McDonald’s Брайан Райс, там видят огромные возможности для роста своего цифрового бизнеса, и сотрудничество с Google позволит извлечь из этого выгоду, используя масштаб компании для внедрения решений с огромной скоростью.
«Подключение наших ресторанов по всему миру к миллионам точек данных в нашей цифровой экосистеме означает, что инструменты становятся более точными, модели становятся умнее, ресторанами становится проще управлять, и, что самое важное, общий опыт для наших клиентов и команды становится еще лучше», — отметил он.
Читайте также
Комбинированное аппаратное и программное обеспечение Google Distributed Cloud планируется установить в ресторанах McDonald’s таким образом, чтобы они могли использовать при необходимости как облачное, так и собственное программное обеспечение и ИИ-решения.
«Благодаря возможностям периферийных вычислений Google Cloud McDonald’s сможет получить новую информацию о том, как работает оборудование, и внедрить решения, которые снизят сбои в работе бизнеса и упростят работу персонала, чтобы команды ресторанов могли сосредоточиться на обеспечении наивысшего уровня гостеприимства для клиентов», — отмечают в фастфуд-сети.
Читайте также
Планируется, что ее рестораны начнут обновлять оборудование и программное обеспечение уже в 2024 году. При этом в Чикаго будет работать с глобальным инновационным центром McDonald’s, известным как Speedee Labs, специальная команда Google Cloud: они будут сосредоточены на применении искусственного генеративного интеллекта в ряде ключевых бизнес-процессов.
В Украине на сегодняшний день работает 98 заведений McDonald’s в 16 областях. 45 из них находятся в Киеве, еще 8 — в пригородах столицы, по 9 — в Одессе и Днепре. В частности, в ноябре были открыты первые рестораны в Кировоградской области — Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.