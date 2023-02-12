Сервисы Apple начали приносить больше дохода, чем Nike и McDonald's вместе взятые — Finance.ua
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Сервисы Apple начали приносить больше дохода, чем Nike и McDonald's вместе взятые

Фондовый рынок
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Сервисы Apple начали приносить больше дохода, чем Nike и McDonald's вместе взятые
Сервисы Apple начали приносить больше дохода, чем Nike и McDonald's вместе взятые
В последние несколько лет Apple сосредоточила внимание на разных сервисах, в том числе поточных. В результате это направление бизнеса серьезно выросло и стало одним из самых прибыльных. Его доходы превышают доходы крупных корпораций.
Так, выручка сервисов Apple в 2022 году составила 79,4 млрд долларов. Деньги получены от Apple Cloud, Apple TV, Apple App Store, Apple Music, Apple Arcade и Apple Fitness+.
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В результате выручка Apple Services превысила выручку производителя аэрокосмической техники Boeing (66,6 млрд долларов), Intel (63,1 млрд долларов), Nike (49,1 млрд долларов), McDonald’s (23,3 млрд долларов).
Интересно, что выручка сервисов Apple за 2022 год была больше, чем у McDonald’s и Nike вместе взятых (72,3 млрд долларов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
itechua
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