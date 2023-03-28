McDonald's возобновляет работу в Одессе — Finance.ua

McDonald's возобновляет работу в Одессе
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 28 марта планирует возобновить работу своих заведений в Одессе.
Как сообщают в компании, речь идет сразу о пяти точках в областном центре.
Адреса:
- улица Пантелеймоновская, 17-Б (возле железнодорожного вокзала);
- улица Дерибасовская, 23/1;
- площадь Независимости, 1 (жилмассив Таирова);
- улица Черняховского, 1-Б (5-я станция Большого Фонтана);
- улица Краснова, 14-А (площадь Толбухина).
В одесских ресторанах так же, как и в остальных заведениях McDonald’s в Украине, будут действовать расширенные правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы все могли пройти в убежище.
В то же время компания предвидит повышенный спрос в первые дни после открытия заведений в Одессе, поэтому залы будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы избежать скоплений людей, а команды могли лучше отработать процедуры по эвакуации.
«В начале апреля планируется открытие еще нескольких заведений в Одессе. McDonald’s в Украине на официальных страницах компании в соцсетях сообщит о датах открытий. Сделать заказ можно будет в зале ресторана, через экспресс-окна или на «МакДрайве», — отмечают в компании.
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По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, в ресторанах будет представлено сокращенное меню, в которое войдут основные блюда McDonald’s. Расширение меню будет происходить вместе с восстановлением цепей снабжения и наращивания объемов складов.
С первых дней открытия в Одессе в мобильном приложении McDonald’s будут действовать ваучеры, которыми клиенты могут воспользоваться для получения выгодных предложений.
«Вслед за югом McDonald’s планирует открытие ресторанов и на востоке Украины. В частности, уже в конце апреля ожидается открытие ресторанов в Днепре», — анонсировали в фастфуд-сети.
Напомним, что все украинские McDonald’s приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Таким образом, одесские заведения не работали уже больше года.
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