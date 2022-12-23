McDonald's открыл новый ресторан в Киеве — Finance.ua

McDonald's открыл новый ресторан в Киеве
McDonald’s открыла новый ресторан в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Новый ресторан находится возле Оболонской набережной и парка «Наталка».
В декабре компания McDonald’s возобновила работу еще двух ресторанов в Киеве.
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20 сентября открылись три первых ресторана McDonald’s — на проспекте Бажана, 3в, по ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.
Справка Finance.ua:
Где McDonald’s работает в Киеве:
- Кольцевая дорога, 1
- просп. Полладина, 7 А
- Боричев спуск, 10А
- ул. Е. Сверстюка, 1
- ул. Драйзера, 4
- просп. Гагарина, 2а
- Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
- ул. Софиевская, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Гришко, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
- ул. Оноре де Бальзака, 2а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25
- ул. Вышгородская, 33а
- просп. Николая Бажана, 8
- Кольцевая дорога, 14В
- ул. Курбаса, 19а
- ул. Игната Хоткевича, 1в
- Оболонский проспект, 1б
- ул. Игната Юры, 13
- ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
- ул. Лаврухина, 4
- просп. Оболонский, 26а
- ул. Ивана Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 1.
- просп. Победы, 138
- пр-т Правды, 47
- пр-т Степана Бандеры 36 Б
- ул. Ивана Мазепы, 1
- просп. Победы, 65
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
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