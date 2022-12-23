McDonald's открыл новый ресторан в Киеве — Finance.ua
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McDonald's открыл новый ресторан в Киеве

Фондовый рынок
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McDonald’s открыла новый ресторан в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Новый ресторан находится возле Оболонской набережной и парка «Наталка».
В декабре компания McDonald’s возобновила работу еще двух ресторанов в Киеве.
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20 сентября открылись три первых ресторана McDonald’s — на проспекте Бажана, 3в, по ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Справка Finance.ua:

Где McDonald’s работает в Киеве:
  • Кольцевая дорога, 1
  • просп. Полладина, 7 А
  • Боричев спуск, 10А
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • ул. Драйзера, 4
  • просп. Гагарина, 2а
  • Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
  • ул. Софиевская, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Гришко, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
  • ул. Оноре де Бальзака, 2а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25
  • ул. Вышгородская, 33а
  • просп. Николая Бажана, 8
  • Кольцевая дорога, 14В
  • ул. Курбаса, 19а
  • ул. Игната Хоткевича, 1в
  • Оболонский проспект, 1б
  • ул. Игната Юры, 13
  • ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
  • ул. Лаврухина, 4
  • просп. Оболонский, 26а
  • ул. Ивана Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 1.
  • просп. Победы, 138
  • пр-т Правды, 47
  • пр-т Степана Бандеры 36 Б
  • ул. Ивана Мазепы, 1
  • просп. Победы, 65
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

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По материалам:
Українські Новини
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