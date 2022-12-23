McDonald's открыл новый ресторан в Киеве — Finance.ua

McDonald's открыл новый ресторан в Киеве Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

McDonald’s открыла новый ресторан в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Новый ресторан находится возле Оболонской набережной и парка «Наталка».

В декабре компания McDonald’s возобновила работу еще двух ресторанов в Киеве.

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20 сентября открылись три первых ресторана McDonald’s — на проспекте Бажана, 3в, по ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Справка Finance.ua:

Где McDonald’s работает в Киеве:

Кольцевая дорога, 1

просп. Полладина, 7 А

Боричев спуск, 10А

ул. Е. Сверстюка, 1

ул. Драйзера, 4

просп. Гагарина, 2а

Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)

ул. Софиевская, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Гришко, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)

ул. Оноре де Бальзака, 2а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

ул. Б. Хмельницкого, 40/25

ул. Вышгородская, 33а

просп. Николая Бажана, 8

Кольцевая дорога, 14В

ул. Курбаса, 19а

ул. Игната Хоткевича, 1в

Оболонский проспект, 1б

ул. Игната Юры, 13

ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)

ул. Лаврухина, 4

просп. Оболонский, 26а

ул. Ивана Миколайчука, 16

пл. Героев Бреста, 1.

просп. Победы, 138

пр-т Правды, 47

пр-т Степана Бандеры 36 Б

ул. Ивана Мазепы, 1

просп. Победы, 65

ул. Архитектора Вербицкого, 1

Українські Новини По материалам:

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